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Гуманитарная виза и комиссия: почему так сложно и долго? | Фото:10.06 10:45   MIGnews.com

Гуманитарная виза и комиссия: почему так сложно и долго?

Цель статьи – разъснить читателям, что далеко не каждая ситуация квалифицируется законом и судами как гуманитарная. В Израиле работает огромное количество мошенников и просто несведущих адвокатов, которые дают людям обещания и надежду в делах абсолютно бесперспективных. Если же у вас действительно есть гуманитарные основания, в дело нужно верить и бороться до конца. А это нередко означает дорогой и длительный административный и судебный процесс.

"Мисрад апним" работает в соответствии с действующими инструкциями, специально прописанными для каждой категории дел: воссоединение семьи и легализация брака (официального либо гражданского), выдача виз иностранным экспертам, репатриация, отказ во въезде и депортация и проч.

Однако государство не в состоянии выдавать на-гора по директиве под каждую конкретную ситуацию. Часто в ведомство обращаются люди с особыми прошениями, которые требуют от чиновников отдельного и специального рассмотрения. Если случай действительно содержит серьезные гуманитарные составляющие, нужно бороться до конца, и нередко это требует очень большой работы.

Отметим сразу, что нет ничего общего между политическим убежищем в рамках процесса о "беженстве" и гуманитарным статусом. Понятия эти путают несведущие клиенты и полуграмотные адвокаты. Ситуации, в которых появляется перспектива для получения гуманитарного статуса:
Смерть супруга до окончания СТУПРО и получения статуса постоянного жителя или гражданства
Развод в семье с общими детьми до завершения ступенчатой процедуры
• Статус пожилым и одиноким родителям как в рамках отдельной инструкции, так и в особых ситуациях, не отвечающих критериям
• Люди, приехавшие или привезенные в Израиль в детском возрасте, которые не смогли натурализоваться
• Особые ситуации с тяжелыми заболеваниями (но кроме этого обстоятельства, в деле должны быть дополнительные основания и связь с Израилем),
Тяжелые заболевания, случаи, связанные с беспомощными и недееспособными родственниками израильтян и проч.

Как работают чиновники гуманитарная комиссия?

Если ваше прошение не высосано из пальца и в нем приводятся серьезные гуманитарные обстоятельства, дело должно быть передано в межведомтвенную гуманитарную комиссию. На деле это далеко не всегда происходит и большинству просителей отказывают с порога (смотрите здесь статью по теме).

Заявление подается в местном отделении миграционной службы. Проситель вправе приложить к письму любые документы. На начальном этапе чиновники решают, будет ли дело передано в комиссию. Этот процесс может длиться очень долго, но нередко это обстоятельство служит на пользу соискателя. Ускорить работу МВД может грамотный и опытный адвокат, владеющий необходимым правовым инструментарием, но тактика ведения дел всегда избирается сообразно с их конкретными обстоятельствами.

Если в прошении отказано с порога (то есть, без передачи на комисссию), заявителя известят о решении в письменном виде. Если центральное отделение МВД посчитает нужным передать дело в комиссию, просителю будет отправлено соответствующее уведомление и региональное отделение миграционной службы вызовет его на собеседование.

Гуманитарная комиссия формально не выносит решений, а лишь дает рекомендации, но по факту ее позиция почти всегда утверждается ведомством.

Процесс рассмотрения и получения гуманитарного статуса обычно длится долго. В большинстве случаев адвокатам, которые хорошо ориентируются в теме, приходится бороться с государством годами.

Для того чтобы грамотно вести борьбу против государства за право человека жить в Израиле, адвокат должен обладать обширными знаниями и опытом литигационной работы в сфере административного и миграционного права. Иными словами, представитель должен не только понимать смысл законов и инструкций, но и владеть всеми навыками оспаривания решений в судах и знать большое количество судебных прецедентов.

Знание правоприменительной практики требует от адвоката огромной энергии и временных затрат, и далеко не каждый адвокат тратит свое время на изучение прецедентов.

Видео на тему:
Как оперативно и грамотно оспорить отказ МВД (интервью «9-му каналу»)
О сложностях воссоединения семей (интервью “9-му каналу”)

Адвокатский офис Артура Блаера
Адрес: Рамат-Ган, комплекс Бриллиантовой биржи, ул. Абба Гилель 12, 9 этаж (офисное здание «Сассон Хуги»)
телефоны: 03-7506474 или 054-6469080

e-mail: arthur@i-lawyer.co.il


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