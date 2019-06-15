Международная выставка-продажа холодного оружия R. I. F
Праздник для всей семьи 15.06.19.
15 июня 2019 года в зале торжеств «Андалус».
Вот уже 12 лет подряд, дважды в год, Михаил Фишман, директор журнала “R.I.F. Холодное Оружие – Мир Мужчин” и председатель “Союза Мастеров, Кузнецов и Коллекционеров Холодного Оружия Израиля” проводит Международную выставку холодного оружия “R.I.F.”, на которую съезжаются мастера и коллекционеры из разных стран мира.
Летняя выставка, популяризирующая культуру холодного оружия, пройдет 15 июня в зале торжеств «Андалус» рядом с г. Акко, 85 дорога Акко – перекресток Ясиф, заправка ПАЗ.
Как всегда спонсоры выставки международный журнал "R.I.F. – Холодное оружие: Мир мужчин" и “Союз Мастеров, Кузнецов и Коллекционеров Холодного Оружия Израиля”.
Представленные на столах экспонаты поражают самое смелое воображение. Изысканные ножи, претендующие на звание произведений искусства, исторические образцы холодного оружия разных эпох и континентов: пиратские мечи, японские катаны, мушкетерские шпаги и многое другое – чего здесь только не увидишь!
Для любителей:
* Площадка для стрельбы из лука;
* Площадка “Страйкбольный тир Экстрим”;
* Площадки искусство и ремесло для детей.
Участники организации выставки:
Михаил Фишман, Роман Кейлин, Иран Гершкович, Олег Гущин, Павел Воронюк, Виктор Погодин, Мейдан Голан, Петр Шкневский, Алекс Маген, Алексей Цейтлин, Александр Бармин, Григорий Фишер, Омер Гарти, Авив Гарти, Липа Грузман, Давид Грузман, Саар Нудель, Алексей Бельков (Украина), Алексей Загари, Даниель Столер, Наталья Забелина (Россия), Ольга Хабалова (Россия), Томер Мор, Ави Мор, Саги Бялик, Григорий Тамар, Итан Кейдар, Игаль Дор, Григорий Бельдер, Лорант Кац, Дмитрий Златковский, Ицик Атар, Дмитрий Войтюк, Александр Салганик (Украина), Кер Акер, Мухаммед Акер, Шломо Арэль, Андрей Захаров, Игорь Гольдштейн, Менахем Афик, Евгений Рисов, Борис Фридман, Майк Забенко, Олег Ермолаев, Андрей Марчуков, Виталий Пружинский, Григорий Фидельман, Федор Панчешный, Михаил Ольшанский, Елена Ковтуненко, Матания Вайс, Омер Явец, Сергей Столиаров, Михаил Щелчков, Моше Шлезенгер, Александр Вайнер, Валид Хури, Владимир Демидов, Игаль Гутник, Илья Ямпольский, Нир Англер, Тарас Гайдай, Александр Дохман, Михаил Вассерман и т.д.
Список зарубежных участников «Союза Кузнецов России» и российских мастеров, принимающих участие в выставке, после подтверждения будет дополняться:
Михаил Щелчков – Москва, Россия, компания «АиР» Златоуст, Геннадий Добрецов – Кострома, Россия;
E.H.E.W.C. – Израильское Общество Коллекционеров Исторического Холодного Оружия;
Сборная Израиля по Историческим Средневековым Боям – Medieval Fighting Club;
Мошон Ицхаки Израиль «Cold Steel», «Benchmade», «Ka-Вar»;
Гай Рафаэли Израиль «Spyderco», «Buck»;
Омер Гарти Израиль «Opinel» , «Roselli»;
Томер и Ави Мор Израиль «S&W», «Schrade», «Walther», «Wildsteer» TactiCool: CRKT, UNITED CUTLERY, S&W, SCHRADE, OUTDOOR EDGE
(Список будет дополняться и корректироваться).
Время работы выставки: с 10:00 до 17:00.
Посетителей ждет пиво и кофе, входящее в стоимость
входного билета 50 шек.,
для детей до 16 лет – 10 шек.
Билеты можно приобрести:
В кассе на выставке (количество билетов 1850).
Для заявки и участия в выставке:
е-mail: fishman1000@gmail.com
тел.: (+972) 5-444-111-00
http://www.RIFmagazine.com
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"Суббота 15 июня" и устройте своей семье праздник!