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Ведущий Top Gear попал в страшную автоаварию 11.06 03:23   MIGnews.com

Ведущий Top Gear попал в страшную автоаварию

Бывший соведущий культовой передачи об автомобилях Top Gear Ричард Хаммонд попал в аварию во время съемок. Инцидент произошел на тренировке в Швейцарии во время подготовки к гонке, которая должна пройти в воскресенье.

Съемки предназначались для шоу The Grand Tour, которое тройка телеведущих Top Gear запустила после того, как оттуда уволили главную звезду, Джереми Кларксона.

Хаммонд был за рулем Rimac Concept One, хорватского спортивного электрокара премиум-класса.

"Мистер Хаммонд попал в опасную аварию. Но серьезных повреждений у него нет" , - говорится в заявлении телешоу.

После аварии он был в сознании и разговаривал - более того, он сам выбрался из машины прежде, чем она загорелась. Его увезли на вертолете в больницу с поврежденным коленом.

"Больше в аварии никто не пострадал. Ее причины неизвестны и будут расследованы", - говорится в заявлении шоу.

Джереми Кларксон, который находился на месте аварии, назвал ее "самой серьезной и страшной", которую он когда-либо видел.
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