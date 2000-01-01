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Ученые: женщины в депрессии ведут активную половую жизнь | Фото: Thinkstock11.06 01:28   MIGnews.com

Ученые: женщины в депрессии ведут активную половую жизнь

Женщины, находящиеся в депрессии, занимаются сексом чаще тех женщин, что чувствуют себя счастливыми, независимо от того, есть у них партнер или нет, установили австралийские ученые, как пишет ladyportal.info.

Опрос жительниц Мельбурна показал, что женщины, испытывающие легкое или умеренное депрессивное состояние, на 30% чаще вступают в сексуальные контакты, чем те, кто доволен собой и своей жизнью.

Более того – депрессирующие дамы более сексуально раскрепощены и чаще идут на сексуальные эксперименты, а если на данный момент у них нет партнера, они с большей готовностью выражают согласие на случайный секс.

Клинический психолог Сабура Аллен из Университета Монаш, исследовавшая 107 женщин с разной степенью депрессии или ее отсутствием, говорит: "В группе женщин, находящихся в депрессии, мы нашли больше секса и всего, что рядом: начиная от поцелуев и петтинга, и заканчивая предыгрой и самим сексом".

По словам Ален, женщина в депрессии ищет сексуального контактов потому, что они помогают им чувствовать себя более уверенными и защищенными.

"Когда люди испытывают депрессию, они часто чувствуют себя неуверенными в своих отношениях и беспокоятся о том, что партнер может перестать о них заботиться или ценить их".

"Поэтому секс помогает им чувствовать близость, уверенность и защищенность".

Но может ли секс стать эффективным средством для лечения депрессии?

"На самом деле, мы этого не знаем, но можем предположить, что секс дает женщинам возможность стать ближе к партнеру и быть любимыми".

Команда доктора Аллен также установила, что одинокие женщины, испытывающие депрессию, чаще вступают в случайные сексуальные контакты, чем более счастливые одиночки.

Аллен добавила, что австралийские пары занимаются сексом примерно от одного до трех раз в неделю, причем "большинство вступают в близость только раз в неделю". Одинокие женщины делают это "значительно реже", но это не обязательно относится к одиноким мужчинам.
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