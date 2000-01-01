11.06 01:28 MIGnews.com

Ученые: женщины в депрессии ведут активную половую жизнь

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Женщины, находящиеся в депрессии, занимаются сексом чаще тех женщин, что чувствуют себя счастливыми, независимо от того, есть у них партнер или нет, установили австралийские ученые, как пишет ladyportal.info.Опрос жительниц Мельбурна показал, что женщины, испытывающие легкое или умеренное депрессивное состояние, на 30% чаще вступают в сексуальные контакты, чем те, кто доволен собой и своей жизнью.Более того – депрессирующие дамы более сексуально раскрепощены и чаще идут на сексуальные эксперименты, а если на данный момент у них нет партнера, они с большей готовностью выражают согласие на случайный секс.Клинический психолог Сабура Аллен из Университета Монаш, исследовавшая 107 женщин с разной степенью депрессии или ее отсутствием, говорит: "В группе женщин, находящихся в депрессии, мы нашли больше секса и всего, что рядом: начиная от поцелуев и петтинга, и заканчивая предыгрой и самим сексом".По словам Ален, женщина в депрессии ищет сексуального контактов потому, что они помогают им чувствовать себя более уверенными и защищенными."Когда люди испытывают депрессию, они часто чувствуют себя неуверенными в своих отношениях и беспокоятся о том, что партнер может перестать о них заботиться или ценить их"."Поэтому секс помогает им чувствовать близость, уверенность и защищенность".Но может ли секс стать эффективным средством для лечения депрессии?"На самом деле, мы этого не знаем, но можем предположить, что секс дает женщинам возможность стать ближе к партнеру и быть любимыми".Команда доктора Аллен также установила, что одинокие женщины, испытывающие депрессию, чаще вступают в случайные сексуальные контакты, чем более счастливые одиночки.Аллен добавила, что австралийские пары занимаются сексом примерно от одного до трех раз в неделю, причем "большинство вступают в близость только раз в неделю". Одинокие женщины делают это "значительно реже", но это не обязательно относится к одиноким мужчинам.