11.05 02:27 MIGnews.com
Свадебную процессию королевской пары собрали из Lego
"ЛегоЛэнд" представил игрушечный Виндзорский замок и грядущую свадебную церемонию принца Гарри и его избранницы актрисы Меган Маркл.
Об этом в четверг, 10 мая сообщает NBC
.
По данным издания, для того, чтобы его построить, понадобилось почти 60 тысяч деталей Lego, 800 рабочих часов и 11 человек.
Маленькие герои из конструктора присутствуют и на миниатюре, как и вся королевская семья. Забавно, что принц получился еще более рыжим, чем в реальной жизни.
Отметим, что детский парк LegoLand Windsor Resort находится совсем близко возле настоящего Виндзорского замка.
Поделиться
Все по теме
Комментарии