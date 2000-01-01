Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com









Свадебную процессию королевской пары собрали из Lego | Фото:11.05 02:27   MIGnews.com

Свадебную процессию королевской пары собрали из Lego

"ЛегоЛэнд" представил игрушечный Виндзорский замок и грядущую свадебную церемонию принца Гарри и его избранницы актрисы Меган Маркл.

Об этом в четверг, 10 мая сообщает NBC.

По данным издания, для того, чтобы его построить, понадобилось почти 60 тысяч деталей Lego, 800 рабочих часов и 11 человек.

Маленькие герои из конструктора присутствуют и на миниатюре, как и вся королевская семья. Забавно, что принц получился еще более рыжим, чем в реальной жизни.

Отметим, что детский парк LegoLand Windsor Resort находится совсем близко возле настоящего Виндзорского замка.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
01:28
В музее мадам Тюссо появились фигуры королевской пары
00:38
Google добавил в клавиатуру азбуку Морзе
23:19
В США украли оригинальный костюм железного человека
22:16
В США группа подростков обрисовала школу свастиками
21:50
СМИ: Иран не предупредил режим Асада об атаке на Израиль
21:25
Видео: ВВС Израиля уничтожают "Панцирь"  
21:13
В Британии появилась первая женщина-раввин
20:51
С-300 могут подвергнуться атаке при передаче сирийцам
20:25
В Иерусалиме арестовали оперативника ФАТХ
20:10
Трамп заявил о поимке пятерки разыскиваемых лидеров ИГ
19:28
ХАМАС предсказывает массовое вторжение палестинцев в Израиль
19:10
Песков рассказал, как урегулировать вопрос Ирана и Израиля
18:30
ХАМАС осуждает Израиль за удары по иранским объектам
18:11
Сандерс сообщила, что Ирану нельзя доверять
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus