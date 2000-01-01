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В музее мадам Тюссо появились фигуры королевской пары | Фото:11.05 01:28   MIGnews.com

В музее мадам Тюссо появились фигуры королевской пары

За 10 дней до долгожданной свадьбы принца Гарри и Меган Маркл в музее мадам Тюссо, в Лондоне, появились восковые скульптуры молодоженов.

Об этом в четверг, 10 мая пишет The Sun, передает ТАСС.

Отметим, что экспозиция поражает схожестью с настоящими новобрачными.

Уточняется, что официальное открытие восковых фигур состоялось в среду, 9 мая.

По данным издания, восковая копия невесты принца Гарри одета в зеленое платье, которое было на актрисе, когда было объявлено о ее помолвке с принцем Гарри. Кроме того, на ее левой руке есть обручальное кольцо, которое является копией подаренного ей женихом украшения. Образ дополняют распущенные волосы и легкий макияж.

Представители музея рассказали, что по случаю бракосочетания работники обновили фигуру Гарри, которая была создана к его 30-летию. Фигура принца была обновлена: теперь к точной копии Гарри добавлена борода, которую он стал носить в последнее время.

Теперь пара будет стоять вместе, они выглядят так, как в день своей официальной помолвки.

Согласно информации издания, увидеть супружескую пару посетители смогут 18 мая, накануне их свадьбы.
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