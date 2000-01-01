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Фото: Yakir Brawer10.05 21:13   MIGnews.com

В Британии появилась первая женщина-раввин

Ортодоксальная еврейка станет первой в истории Великобритании женщиной-раввином. Речь идет о Дине Бравер, которая успешно сдала экзамены. Женщина является основательницей отделения еврейского ортодоксального феминистического альянса в Британии.

Раввин Дениэл Сперберг вручил Бравер смиху (документ, который подтверждает присвоение звания раввина – ред.) на этой неделе. Ранее он выступал в качестве экзаменатора и был в восторге от результатов Дины.

По сообщениям "The Jewish Chronicle", официальная церемония состоится в следующем месяце в синагоге "Кехилат Йешурун" в Нью-Йорке.

Дина Бравер официально является обладательницей титула "рабба". Издание отмечает, что путь к достижению своей мечты был продолжительным. К примеру, только на обучение в иешиве женщина потратила 4 года.
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