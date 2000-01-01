Фотообои на холсте: стильное решение для любого интерьера
Современный мир постоянно развивается и совершенствуется. Не стала исключением и сфера интерьерной печати. Теперь, благодаря применению специальных машин, способных выполнять широкоформатную печать на полотнах практически любого типа и размера, стало возможным создание стильных, оригинальных и одновременно надежных материалов, предназначенных для оформления внутреннего пространства помещения. Одним из наиболее эффектных инновационных решений, популярность которого растет с каждым днем, являются фотообои, напечатанные на холсте.
Что это такое?
Это относительно новый интерьерный продукт, позволяющий качественно воссоздавать даже репродукции известных картин, не говоря уже об абстрактных картинках из Сети. В отличие от аналогичных вариантов продукции, когда изображение наносится на флизелиновую, виниловую, силиконовую или простую бумажную материю, в данном случае в качестве основы применяется обычный холст. В большинстве случаев фактура материала совершенно не отличается от особенностей, которыми обладает холст. Однако в последнее время заказчики все чаще делают выбор в пользу современных вариантов холста, текстура которого напоминает штукатурку, фреску, шелк и многие другие материалы.
Благодаря применению широкоформатной печати клиент, обратившийся к производителю, может заказать изготовление обоев с любым вариантом рисунка, начиная от репродукции известной картины, и завершая абстрактным изображением, созданным при помощи специальных компьютерных программ. Благодаря такому подходу можно создать идеальное дополнение для любого интерьера.
Заказать фотообои на стену в индивидуальном порядке для любого помещения можно, кликнув по ссылке https://walldeco.ua/fotooboi-ceny, или же связавшись с представителем компании по телефону.
Преимущества материала
К числу преимуществ такого варианта оформления внутреннего пространства можно отнести следующие плюсы:
- универсальный характер применения (обои на холсте идеально вписываются в любой интерьер);
- полная экологическая безопасность;
- эффектный внешний вид;
- высокие показатели четкости и насыщенности изображения;
- длительный срок эксплуатации.
Также сюда следует отнести возможность создания уникальных изображений, полностью соответствующих пожеланиям заказчика.
Помочь выбрать "картинку", которая лучшим образом подойдет к имеющемуся интерьеру, может сотрудник компании-изготовителя.