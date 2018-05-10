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скриншот с видео YouTube 10.05 23:19   MIGnews.com

В США украли оригинальный костюм железного человека

Из склада города Пакойма, что под Лос-Анджелесом, пропал оригинальный костюм железного человека за $325 тысяч.

Как сообщили на РИА Новости, реквизит, задействованный в первой части фильма от Marvel "Железный человек" исчез примерно с февраля по март этого года, однако компания заявила об этом только сейчас.

Полиция Лос-Анджелеса занимается поисками легендарного костюма, который носил актер Роберт Дауни-младший, однако пока что информации о воре не поступало. Известно, что со склада больше ничего не пропало.

На просьбу журналистов о комментарии, Marvel перенаправили вопрос представителям Walt Disney Studios.

в 2009 году кинематографическая компания Walt Disney Studios купила несколько супергероев Marvel и права на издательство комиксов.
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