Особенности и преимущества современных фотообоев

Требования к оформлению интерьера жилого помещения постоянно меняются, поднимая на пик популярности то один, то другой стиль. Но, если взглянуть на ситуацию в общем, то можно заметить, что в основе всех новомодных решений лежат одни и те же идеи, относящиеся к незыблемой классике. К числу таких вариантов как раз относятся фотообои.
Виды материала
Времена, когда фотообои были блеклым, унылым, малопривлекательным изображением, напечатанным на простой бумаге, давно остались в прошлом. Современный материал - это богатое разнообразие вариантов изображений, нанесенных на качественную основу при помощи современного печатного оборудования. Сегодня в каталогах современных типографий можно найти следующие варианты продукции:
- виниловые фотообои (плотные, практичные, надежные, с четким насыщенным рисунком);
- бумажный вариант (низкая стоимость, но эксплуатационные показатели не на высоте);
- ламинированные обои (легко моются и сохраняют внешний вид до 15 лет).
Наиболее популярными из перечисленных вариантов являются виниловые фотообои. Надежность, устойчивость к истиранию и насыщенность оттенков изображения при вполне доступной стоимости делают материал на виниловой основе выгодным приобретением.
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Плюсы современных фотообоев
К числу сильных сторон, которыми обладают современные фотообои, можно отнести следующие особенности:
1. Эффектный внешний вид. Благодаря современным технологиям нанесения рисунка на бумажную основу можно получить даже трехмерное изображение.
2. Надежность и долговечность. Виниловые фотообои прекрасно выдерживают длительный период эксплуатации, сохраняя достойный внешний вид в течение долгих лет.
3.Богатое разнообразие возможных вариантов оформления. Изготовление фотообоев осуществляется в индивидуальном порядке. Клиент может выбрать любой рисунок из каталога и заказать его нанесение на бумажную основу.
4. Широкий спектр возможностей. Правильно выбрав рисунок для обоев, можно визуально расширить, сузить внутреннее пространство комнаты, сделать его более уютным, светлым, темным и любым другим.
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