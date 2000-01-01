10.05 12:52 MIGnews.com

Духовное развитие человека

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Духовное развитие все понимают по-своему. Для кого-то это путешествие по аномальным зонам и священным обителям, походы в храмы и монастыри; для другого - посещение музеев, выставок, концертов и других культурных мероприятий; для третьих - постоянная работа над собой для улучшения физической формы, медитации.Ключевым моментом в духовном развитии является работа над своим мышлением и совершение действий в позитивном русле. Искоренение недостатков, пороков, изменение взгляда на окружающий мир и стремление совершать как можно больше добрых поступков по отношению к нуждающимся людям - разве это не благие намерения?Современный мир отличает черствость, замкнутость каждого на своих проблемах и нежелание даже выслушать других людей. Чтобы раскрепостить наше сознание и раскрыть свой потенциал, многие центры и школы приглашают посетить тренинги, пройти обучение различным методикам саморазвития таким, как, например, космоэнергетика.Древнейшая научная методика адаптирована к современным условиям и позволяет людям в короткие сроки овладеть различными техниками. Суть их заключается ввозможности использования энергетических потоков энергий Вселенной во благо человека.На сайте Школы космоэнергетики Эгида можно найти множество публикаций и статей как самого ее основателя, ученого В. А. Петрова, так его последователей и учеников. Многолетний опыт работы с пациентами доказывает ее актуальность и растущую популярность. Пройти обучение и познакомиться с основами может любой желающий.Пути развития каждый выбирает сам. Некоторые погружаются в изучение различных методик и подбирают для себя комплекс, который объединяет несколько различных направлений. В любом случае - это путь развития, который занимает у человека всю его жизнь. Он наполняет ее интересом и значимостью, ставит перед собой цели и радуется их достижению.Шаг за шагом поднимаясь по ступенькам вверх в намеченной программе, человек со временем обретает уверенность и успех, начинает жить полноценной жизнь, постигая ее законы и следуя им. Без развития жизнь однообразна и монотонна. Быт и работа не стоят того, чтобы без остатка посвящать им себя. Быстротечность времени порой не оставляет возможности обратить внимание на свой внутренний мир.Поэтому главное - вовремя принять решение, что настало время самосовершенствования. Ведь мы пришли на эту землю для того, чтобы стать умнее и лучше, добрее и позитивнее.