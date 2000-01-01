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eurovision.tv 10.05 08:47   MIGnews.com

На "Евровидении-2017" определились первые финалисты

Первые десять финалистов международного песенного конкурса "Евровидение-2017" в Киеве определились по итогам первого полуфинала.

В частности, в финал вышли представители 10 стран: Австралии, Азербайджана, Армении, Бельгии, Греции, Кипра, Молдавии, Польши, Португалии и Швеции – онлайн-трансляция мероприятия шла на канале Eurovision Song Contest популярного видеохостинга YouTube.

Всего в первом полуфинале принимали участие 18 стран. По итогам голосования в финал не прошли Латвия, Грузия, Албания, Черногория, Словения, Чехия, Финляндия и Исландия.

Второй полуфинал пройдет 11 мая. К участию в нем готовятся исполнители из Венгрии, Румынии, Болгарии, Литвы, Македонии, Хорватии, Белоруссии, Сербии, Эстонии, Мальты, Австрии, Ирландии, Швейцарии, Дании, Израиля, Нидерландов, Норвегии и Сан-Марино.

Финальное состязание участников конкурса состоится 13 мая.

Напомним, в этом году участие в "Евровидении" не принимает российская участница Юлия Самойлова. Она должна была выступать во втором полуфинале конкурса, однако Киев запретил певице въезд в страну в связи с ее выступлениями в Крыму. От предложения заменить участника российская сторона отказалась. Позже Первый канал объявил о том, что не будет транслировать "Евровидение-2017" в России.
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