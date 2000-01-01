11.05 05:48 MIGnews.com
"Шутница" приехала на свой выпускной в гробу
В США юная выпускница Меган Флехерти решила удивить своих одноклассников, и прибыла на выпускной бал в катафалке и гробу. Неординарное появление девушки вызвало ажиотаж и восторг присутствующих.
Видео с девушкой обнародовало издание Mashable. Автор отметил, что появление девушки на балу просто "убило ее одноклассников".
Ролик с оригинальной выходкой девушки за сутки собрал более 200 тысяч просмотров интернет-пользователей.
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