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`Шутница` приехала на свой выпускной в гробу 11.05 05:48   MIGnews.com

"Шутница" приехала на свой выпускной в гробу

В США юная выпускница Меган Флехерти решила удивить своих одноклассников, и прибыла на выпускной бал в катафалке и гробу. Неординарное появление девушки вызвало ажиотаж и восторг присутствующих.



Видео с девушкой обнародовало издание Mashable. Автор отметил, что появление девушки на балу просто "убило ее одноклассников".

Ролик с оригинальной выходкой девушки за сутки собрал более 200 тысяч просмотров интернет-пользователей.
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