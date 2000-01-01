11.05 05:48 MIGnews.com

"Шутница" приехала на свой выпускной в гробу

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В США юная выпускница Меган Флехерти решила удивить своих одноклассников, и прибыла на выпускной бал в катафалке и гробу. Неординарное появление девушки вызвало ажиотаж и восторг присутствующих.Видео с девушкой обнародовало издание Mashable. Автор отметил, что появление девушки на балу просто "убило ее одноклассников".Ролик с оригинальной выходкой девушки за сутки собрал более 200 тысяч просмотров интернет-пользователей.