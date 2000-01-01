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YouTube 11.05 04:52   MIGnews.com

Анджелина Джоли и Брэд Питт стали соседями

В отношениях Анджелины Джоли и Брэда Питта наступило затишье. Еще несколько месяцев назад супруги не только не желали видеть друг друга, но даже отказывались разговаривать, общаясь только через адвокатов, а теперь они решили стать практически соседями. Об мообщает сайт bilshe.com.

О том, что Анджелина ведет активные переговоры о покупке особняка близ Лос-Анджелеса, стало известно несколько недель назад. Таблоиды писали, что актриса остановила выбор на своего рода достопримечательности - доме, некогда принадлежавшем легендарному режиссеру Сесиль де Милли. И хотя нынешний владелец особняка запросил 24,9 миллиона долларов, актрису такая цена не смутила.

Когда только появилась информация о покупке нового дома Джоли, мало кто обратил внимание на адрес особняка, а он оказался расположен в Loz Feliz, то есть там же, где и дом, в котором после объявления о разводе поселился Питт. Причем оба здания расположены не просто в одном районе, а буквально в 5 минутах езды друг от друга. И если к этому Джоли жила довольно далеко от Питта - в Малибу, и чтобы дети смогли посетить отца, приходилось тратить на дорогу довольно много времени, то теперь они смогут видеть его так часто, как только позволит Анджелина.
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