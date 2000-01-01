Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












скриншот с видео YouTube 10.05 15:15   MIGnews.com

В Ирландии появился пропавший более 30 лет назад пляж

В деревне Дуах на острове Акилл в ирландском графстве Мейо появился новый пляж. Он возник на месте того, который смыло штормом в 1984 году. Как сообщает The Guardian, сильный прилив намыл на камни тонны песка. В результате на острове образовался 300-метровая прибрежная полоса.

Владелец одного из местных ресторанов Алан Гилти понадеялся, что новое место для отдыха будет способствовать притоку туристов на остров.

Акилл находится на западе Ирландии. Туристы приезжают на остров ради отдыха на побережье. Здесь расположено пять пляжей, удостоенных награды "Голубой флаг".


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:53
В Израиле умер депутат Госдумы Василий Тарасюк
14:42
Герцлия: вместо комплекса очистки сточных вод – жилые дома
14:28
Без визы: израильтяне могут заказывать отель в Дубаи
13:54
Племянница Ле Пен уходит из политики
13:29
Террориста из Стокгольма признали психически здоровым
13:06
Семьи утонувших в Кинерете подадут в суд на государство
13:01
В Испании умер известный диджей Роберт Майлз
12:21
Либерман: не позволим прекратить вещание на русском языке
12:14
В Израиль попытались ввезти 300 кг южноамериканского кокаина
12:11
12 подозреваемых в терроризме арестованы на Западном берегу
11:37
Групповое изнасилование: жертва попросила кокаин и наручники
10:53
Новый президент Южной Кореи готов с визитом в КНДР
10:10
Петах-Тиква: Пальба у офиса минобороны из-за русскоязычного
09:41
Главный военный прокурор: я гомосексуалист и я горжусь этим
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus