10.05 15:15 MIGnews.com

В Ирландии появился пропавший более 30 лет назад пляж

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В деревне Дуах на острове Акилл в ирландском графстве Мейо появился новый пляж. Он возник на месте того, который смыло штормом в 1984 году. Как сообщает The Guardian, сильный прилив намыл на камни тонны песка. В результате на острове образовался 300-метровая прибрежная полоса.Владелец одного из местных ресторанов Алан Гилти понадеялся, что новое место для отдыха будет способствовать притоку туристов на остров.Акилл находится на западе Ирландии. Туристы приезжают на остров ради отдыха на побережье. Здесь расположено пять пляжей, удостоенных награды "Голубой флаг".