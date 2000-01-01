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10.04 23:27   MIGnews.com

Жертвы Холокоста подали в суд на издателя книг о Гитлере

Двое евреев и поляк, кому посчастливилось остаться в живых после ужасов Холокоста, обратились в польский суд с просьбой привлечь к ответственности издателя книг, восхваляющих нацистского диктатора Адольфа Гитлера, Леона Дегреля.

Об этом во вторник, 10 апреля сообщает The Times of Israel.

По данным издания, они явно не пришли в восторг от публикации книг "Век Гитлера. Том 1", "Век Гитлера. Том 2" и "Гитлер-демократ".

Согласно информации издания, ответчиком по иску числится издательский дом Katmar в Гданьске, от которого требуют прекратить печать и распространение скандальных книг, а также уплатить 40 тысяч злотых (11700 долларов США) в пользу благотворительной организации.

По словам адвоката истцов, речь идет о первом гражданском иске такого рода в истории судебной системы Польши.

Он также подчеркнул, что раньше издательство Katmar пытались засудить по уголовным обвинениям, но прокуратура отказалась выдвигать обвинения.
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