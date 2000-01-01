Жертвы Холокоста подали в суд на издателя книг о Гитлере
Двое евреев и поляк, кому посчастливилось остаться в живых после ужасов Холокоста, обратились в польский суд с просьбой привлечь к ответственности издателя книг, восхваляющих нацистского диктатора Адольфа Гитлера, Леона Дегреля.
По данным издания, они явно не пришли в восторг от публикации книг "Век Гитлера. Том 1", "Век Гитлера. Том 2" и "Гитлер-демократ".
Согласно информации издания, ответчиком по иску числится издательский дом Katmar в Гданьске, от которого требуют прекратить печать и распространение скандальных книг, а также уплатить 40 тысяч злотых (11700 долларов США) в пользу благотворительной организации.
По словам адвоката истцов, речь идет о первом гражданском иске такого рода в истории судебной системы Польши.
Он также подчеркнул, что раньше издательство Katmar пытались засудить по уголовным обвинениям, но прокуратура отказалась выдвигать обвинения.