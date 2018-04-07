Каирский болельщик приедет на ЧМ-2018 на велосипеде
Египтянин Мухаммед Нофаль решил приехать из Каира в Москву на Чемпионат мира по футболу на велосипеде. Об этом сообщили на РИА Спорт.
"Я бы рассказал о местах, нам, египтянам, плохо известных. Думаю, мы мало обращаем внимания на восточную Европу. Думаю, это отличный шанс узнать о них больше", - сказал Мохаммед.
Весь предстоящий путь в 5 тысяч километров египтянин намерен преодолеть за 65 дней, ведь чемпионат начнется 14 июня, а на следующий день будет играть сборная Египта.
Болельщик планирует начать путешествие из Каира, по территории своей страны он доберется до порта, где сядет на паром до Иордании. Из-за опасности в Сирии Мохаммед принял решение из Иордании совершить авиаперелет в Болгарию, откуда путешественник и доедет в Москву через Румынию, Молдавию и Украину на велосипеде.