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Фото из Flickr: Bas Bogers 10.04 11:09   MIGnews.com

Каирский болельщик приедет на ЧМ-2018 на велосипеде

Египтянин Мухаммед Нофаль решил приехать из Каира в Москву на Чемпионат мира по футболу на велосипеде. Об этом сообщили на РИА Спорт.

"Я бы рассказал о местах, нам, египтянам, плохо известных. Думаю, мы мало обращаем внимания на восточную Европу. Думаю, это отличный шанс узнать о них больше", - сказал Мохаммед.

Весь предстоящий путь в 5 тысяч километров египтянин намерен преодолеть за 65 дней, ведь чемпионат начнется 14 июня, а на следующий день будет играть сборная Египта.

Болельщик планирует начать путешествие из Каира, по территории своей страны он доберется до порта, где сядет на паром до Иордании. Из-за опасности в Сирии Мохаммед принял решение из Иордании совершить авиаперелет в Болгарию, откуда путешественник и доедет в Москву через Румынию, Молдавию и Украину на велосипеде.

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