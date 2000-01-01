Disney испугала пользователей мрачным постом

На своей странице в Twitter студия Disney опубликовала пост, который многие пользователи посчитали странным и мрачным.
Сообщение содержало следующую надпись: "Не имеет значения, кто ты такой» и «Когда кто-то делает тебе комплимент, а ты мертв внутри". Данное сообщение было сопровождено анимированным изображением с лежащим на полу Пиноккио, пишет The Hollywood Reporter.
Подписчики попытались угадать, что подразумевали авторы поста. "В Disney что, только что подтвердили, что Пиноккио мертв внутри?".
Отметим, что пост собрал более 30 тысяч ретвитов, однако спустя несколько часов после публикации он был удален без объяснений.