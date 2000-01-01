Создан парфюм из мусора и червей

Парфюмерная компания Etat Libre d’Orange выпустила новый парфюм из мусора. Новую линейку назвали The Flowers of Waste, что является аллегорией на The Flowers of Evil (Цветы Зла) — сборник стихотворений французского поэта-символиста Шарля Бодлера.
В новой рекламной кампании французы решили отойти от общепринятого романтического образа, который постоянно используют парфюмерные компании. Ролик начинается со съемки увядших цветов и гниющих овощей и фруктов, которыми питаются черви.
Голос за кадром произносит: "Самый желанный аромат, сделанный из нежеланного", пишет Adweek.
В компании говорят, что этот парфюм сделан для храбрых людей, которые не побоятся носить такой аромат.