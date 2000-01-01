Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









В Израиле решили по-новому бороться с проституцией в Сети 10.04 19:34   MIGnews.com

В Израиле решили по-новому бороться с проституцией в сети

Районный суд Тель-Авива издал постановление, которое позволит блокировать сайты, распространяющие проституцию и рекламирующие торговлю женщинами. Постановление было опубликовано во вторник, 10 марта, так как офис пресс-секретаря суда ранее был закрыт.

Суд одобрил одну из серии мартовских просьб, а инициатор - Департамент киберпреступности гособвинения. На минувшей неделе прокуратурой были поданы в суд десять ордеров, из которых шесть касались основных интернет-провайдеров, указывая им блокировать сайты сомнительного содержания.

Другие вердикты Фемиды по запросам еще не обнародованы, но Минюст продвижения этих исков пишет Jpost.

Израиль впервые вводит в действие Закон о предупреждении рекламы проституции через интернет, вступивший в силу в сентябре 2017 года.

Адвокаты, которые выступают против блокирования сайта, заявили, что правоохранительные органы должны расследовать конкретные предполагаемые преступления и конкретных подозреваемых.

Они заявили, что блокировка порталов будет использоваться в качестве крайней меры, если такие расследования застряли.

Суд считает, что правоохранительные органы имеют право использовать любой инструмент для борьбы с проституцией.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:24
Сирийское правительство хочет видеть ОЗХО в Гуте
20:23
Ударная авианосная группа вышла к берегам Сирии
20:04
12 солдат бригады Нахаль отказались участвовать в учениях
19:13
Семью Асада эвакуируют в Тегеран
18:10
Израиль тесно сотрудничает с РФ и США
18:08
Эрдоган: Россия очень ошибается
17:45
РФ ответит США в случае атаки на Сирию
17:22
Раввины ломают голову над изменой жены с сестрой мужа
17:05
Нетаниягу договорился с Эдельштейном
16:54
Фотокор Муртаджи работал на ХАМАС
16:28
В операции против Сирии примут участие государства региона
16:13
Вблизи Австралии может появиться китайская военная база
16:04
Иран: израильское преступление не останется без ответа
15:28
Отменено участие Коби Мейдана в церемонии Дня памяти
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus