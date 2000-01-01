В Израиле решили по-новому бороться с проституцией в сети
Районный суд Тель-Авива издал постановление, которое позволит блокировать сайты, распространяющие проституцию и рекламирующие торговлю женщинами. Постановление было опубликовано во вторник, 10 марта, так как офис пресс-секретаря суда ранее был закрыт.
Суд одобрил одну из серии мартовских просьб, а инициатор - Департамент киберпреступности гособвинения. На минувшей неделе прокуратурой были поданы в суд десять ордеров, из которых шесть касались основных интернет-провайдеров, указывая им блокировать сайты сомнительного содержания.
Другие вердикты Фемиды по запросам еще не обнародованы, но Минюст продвижения этих исков пишет Jpost.
Израиль впервые вводит в действие Закон о предупреждении рекламы проституции через интернет, вступивший в силу в сентябре 2017 года.
Адвокаты, которые выступают против блокирования сайта, заявили, что правоохранительные органы должны расследовать конкретные предполагаемые преступления и конкретных подозреваемых.
Они заявили, что блокировка порталов будет использоваться в качестве крайней меры, если такие расследования застряли.
Суд считает, что правоохранительные органы имеют право использовать любой инструмент для борьбы с проституцией.