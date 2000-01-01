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10.04 17:22   MIGnews.com

Раввины ломают голову над изменой жены с сестрой мужа

По сообщению газеты Маарив, раввинатский суд в одном из городов Израиля рассматривает необычное дело о супружеской измене.

Муж, работающий инженером и большую часть времени проводящий в заграничных командировках, обвиняет свою жену, также инженера, в измене - с его собственной родной сестрой.

Муж утверждает, что сначала приветствовал теплые отношения, возникшие между супругой и членами его семьи, но позднее, став свидетелем подозрительных телефонных разговоров жены с сестрой, он заподозрил неладное.

Муж утверждает, что жена живет с сестрой все то время, которое он находится за границей.

Жена не отрицает своей связи с сестрой, говорит, что та ей “нравится”, но отвергает обвинения в физической близости.

Между тем, в распоряжении мужа есть видеозапись, на которой запечатлены отношения жены и сестры. Запись передана членам раввинатского суда для просмотра.

Раввинатский суд не признает однополых отношений, и потому затрудняется принять решение по данному делу. Пока раввины пытаются примирить супругов.
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