Самым старым мужчиной на планете назван 112-летний японец

По данным издания, сегодня вице-президент японского филиала Эрика Огава посетил рекордсмена в его родном городе на острове Хоккайдо и вручил Нонаке сертификат Книги рекордов Гиннеса.
"Достижение господина Нонаки выдающееся — он может научить нас всех важному уроку ценности жизни и тому, как превышать лимиты человеческого долголетия", — сказал редактор Книги рекордов Гиннесса Крэг Глендэй.
Согласно информации агентства, Масадзо Нонака родился 25 июля 1905 года. У него есть семеро братьев и сестер и пятеро детей.
Сообщается, что Нонака любит смотреть телевизор, читать газеты и баловать себя конфетами и тортами.
Отметим, что за всю историю фиксирования подобных рекордов самым старым мужчиной был признан Жан Луиз Кальман: он прожил 122 года и 164 дня.