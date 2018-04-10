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Самым старым мужчиной на планете назван 112-летний японец | Фото:11.04 00:27   MIGnews.com

Самым старым мужчиной на планете назван 112-летний японец

Житель Японии Масадзо Нонака в возрасте 112 лет и 159 дней был внесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый старый мужчина на планете.

Об этом во вторник, 10 апреля сообщает РИА Новости.

По данным издания, сегодня вице-президент японского филиала Эрика Огава посетил рекордсмена в его родном городе на острове Хоккайдо и вручил Нонаке сертификат Книги рекордов Гиннеса.

"Достижение господина Нонаки выдающееся — он может научить нас всех важному уроку ценности жизни и тому, как превышать лимиты человеческого долголетия", — сказал редактор Книги рекордов Гиннесса Крэг Глендэй.

Согласно информации агентства, Масадзо Нонака родился 25 июля 1905 года. У него есть семеро братьев и сестер и пятеро детей.

Сообщается, что Нонака любит смотреть телевизор, читать газеты и баловать себя конфетами и тортами.

Отметим, что за всю историю фиксирования подобных рекордов самым старым мужчиной был признан Жан Луиз Кальман: он прожил 122 года и 164 дня.
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