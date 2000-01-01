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instagram.com 10.04 19:42   MIGnews.com

Главным редактором Vogue впервые стал мужчина

Новым главным редактором британского журнала Vogue впервые за все существование издания стал мужчина. Об этом сообщается на сайте журнала в пресс-релизе.

Выходец из Ганы 45-летний Эдвард Эннинфул пришел на замену Александре Шульман. Экс-редактор занимала данную должность на протяжении 25 лет.

По мнению главы издательского дома Conde Nast International, издающего Vogue, Джонатана Ньюхауса, Эдвард Эннинфул — "влиятельная фигура в мире моды, Голливуда и музыки, которые формируют современные культурные тенденции".

Новоиспеченный главный редактор легендарного издания родился в Гане, но с детства рос в Великобритании. Карьеру в мире моды он начал строить с 16 лет, когда впервые был замечен агентами модельного бизнеса. Ранее Эннинфул работал в итальянских и американских изданиях Vogue, а также в журнале W Magazine.
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