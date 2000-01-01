10.04 19:42 MIGnews.com

Главным редактором Vogue впервые стал мужчина

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Новым главным редактором британского журнала Vogue впервые за все существование издания стал мужчина. Об этом сообщается на сайте журнала в пресс-релизе.Выходец из Ганы 45-летний Эдвард Эннинфул пришел на замену Александре Шульман. Экс-редактор занимала данную должность на протяжении 25 лет.По мнению главы издательского дома Conde Nast International, издающего Vogue, Джонатана Ньюхауса, Эдвард Эннинфул — "влиятельная фигура в мире моды, Голливуда и музыки, которые формируют современные культурные тенденции".Новоиспеченный главный редактор легендарного издания родился в Гане, но с детства рос в Великобритании. Карьеру в мире моды он начал строить с 16 лет, когда впервые был замечен агентами модельного бизнеса. Ранее Эннинфул работал в итальянских и американских изданиях Vogue, а также в журнале W Magazine.