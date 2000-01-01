11.04 04:32 MIGnews.com

Четыре продукта, которые вызывают пищевую зависимость

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Специалисты Национального института наркомании (США) выяснили, что ряд продуктов способны вызывать зависимость у человека. При этом она во многом напоминает ту, которую вызывают алкоголь и никотин.Ученые объясняют, что некоторые продукты питания могут влиять на мозг человека, как наркотики. Эксперты уверены, что пищевая зависимость также нуждается в лечении, как и любая другая. Проведенные исследования подтверждают, что у людей часто не получается отказаться от блюд, в которых содержится определенное количество сладких или соленых компонентов.В число лидеров среди пищи, вызывающей зависимость, вошли шоколад, мороженое, пицца и гамбургеры.