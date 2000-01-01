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10.04 23:45   MIGnews.com

Трамп-младший напомнил звездам об обещании уехать из США

Сын президента США Дональд Трамп-младший напомнил американским селебретиз о данном ими обещании покинуть страну, если к власти придет ненавидимый ими республиканец. Таким образом он ответил на "твит" о том, что аналогичное обещание дали десятки французских актеров, но в отношении возможной победы кандидатки от ультраправого "Национального фронта" Марин Ле Пен.




"Я по-прежнему жду, когда все те знаменитости, обещавшие сделать то же самое, уедут!" — написал Дональд Трамп-младший в микроблоге.

Напомним, что покинуть США после победы Дональда Трампа обещали актриса Лина Данэм, которая угрожала уехать в Канаду, еврейка Эми Шумер - в Испанию, Сэмюэл Л. Джексон - в Южную Африку, Барбара Стрейзанд - в Австралию или Канаду, а певица Шер вообще обещала улететь на Юпитер. Также собирались эмигрировать певица Майли Сайрус и звезда сериала "Во все тяжкие" Брайан Крэнстон.

По информации Washington Examiner, никто из них своего слова так и не сдержал.
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