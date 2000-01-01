10.04 14:24 MIGnews.com

Англичанин съел кусок лошадиного навоза на спор. Видео

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Английские СМИ сообщают о довольно безумном поступке британца Чарли Бамбера, который теперь на собственном опыте может рассказать, каков на вкус лошадиный помет.Как сообщают местные СМИ, Бамбер – 23-летний болельщик футбольного клуба "Экзетер Сити", который поспорил с друзьями, что сможет съесть лошадиный навоз, который на проезжей части оставила королевская конная полиция. Конечно, Чарли не проспорил, но стоило ли оно того, если цена пари была всего 40 фунтов?Нелицеприятную видеозапись выложил в интернет его товарищ Люк Андерхай."По текстуре оно напоминает измельченную пшеницу ... Моя девушка целый месяц отказывалась меня целовать", - цитирует Чарли Mirror.Отмечается, что на это сумасбродство он решился в апреле прошлого года, приняв несколько пинт пива перед дерби его клуба с ФК "Плимут", которое "Экзетер Сити" выиграло со счетом 2:1."Честно говоря, я бы, наверное, сделал это и без денег. Еще до того, как кто-то предложил деньги, я уже был готов, но 40 фунтов – это 40 фунтов. Приняв несколько пинт, я подумал, а что может быть хуже всего? Почистив зубы, я пошел в паб, и, по-моему, испугал несколько семей, потому что у меня все еще оставался навоз вокруг рта", - делится он "незабываемыми" впечатлениями.