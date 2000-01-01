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Россияне стали лучше относиться к США, ЕС и Украине | Фото: Thinkstock12.04 01:43   MIGnews.com

Россияне стали лучше относиться к США, ЕС и Украине

Граждане Российской Федерации изменили свое отношение к Америке в лучшую сторону. Об этом свидетельствует опрос, проведенный Левада-центром.

Количество россиян, которые негативно относятся к США, в текущем году снизилось до 52 %, тогда как в 2016 году данный показатель достигал 64%.
При этом о Евросоюзе в 2017 году негативно высказываются 53% жителей России (в 2015 году – 64%).

Изменилось в лучшую сторону отношение россиян и к Украине – негативно отозвались о ней 56% опрошенных (в 2016 году - 59%).

Россияне также отметили изменение отношения к России за рубежом. Так, 33% считает, что РФ за прошедший год стала внушать иностранцем больше страха, а 12% уверены в ненависти к России за рубежом.

Данный опрос был проведен с 31 марта по 3 апреля текущего года. В нем приняли участие 1600 человек из 137 населенных пунктов России.
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