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instagram.com 11.04 00:22   MIGnews.com

Бейонсе стала самой высокооплачиваемой звездой Instagram

Американская певица Бейонсе может считаться самой дорогой звездой популярной соцсети Instagram.

Менеджеры 35-летней артистки озвучили стоимость одного рекламного поста в микроблоге Бей – 1 миллион долларов.

Что интересно, у главных конкуренток исполнительницы по Инстаграму – Ким Кардашьян и Селены Гомес – больше подписчиков, чем у нее, однако публикация на странице Бейонсе ценится выше.
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