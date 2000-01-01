11.04 00:22 MIGnews.com

Бейонсе стала самой высокооплачиваемой звездой Instagram

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Американская певица Бейонсе может считаться самой дорогой звездой популярной соцсети Instagram.Менеджеры 35-летней артистки озвучили стоимость одного рекламного поста в микроблоге Бей – 1 миллион долларов.Что интересно, у главных конкуренток исполнительницы по Инстаграму – Ким Кардашьян и Селены Гомес – больше подписчиков, чем у нее, однако публикация на странице Бейонсе ценится выше.