11.04 02:22 MIGnews.com

Ирина Шейк и Брэдли Купер впервые стали родителями

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31-летняя модель Ирина Шейк и ее жених, 42-летний актер Брэдли Купер впервые стали родителями! Об этом сообщили американские таблоиды со ссылкой на источники, близкие к семье.Оказывается, Ирина родила еще 2 недели назад, но звездные родители, видимо, предпочли не делиться этой новостью с миром. Пол и имя ребенка также пока не известны.На протяжении всей беременности Шейк ни разу не прокомментировала свое положение.Впервые о беременности Ирины Шейк стало известно в конце ноября во время показа Victoria’s Secret в Париже. Округлившийся животик Ирины не смогли замаскировать ни длинный плащ, ни накидка с бахромой. Отношения между Брэдли Купером и Шейк завязались весной 2015 года, а недавно они раскрыли дату свадьбы.