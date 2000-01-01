Вкусные рецепты для "рыбного дня" от «Маадней Мании»
Как часто вы едите рыбу? Помните, полвека назад доктора рекомендовали устраивать хотя бы один рыбный день в неделю? А сегодня диетологи настаивают, как минимум, на двух. И не удивительно, ведь морепродукты – это источник высококачественного белка, Омега-3, витаминов группы В, да и просто вкусная и питательная еда.
«Маадней Мания» предлагает рецепты, которые помогут вам разнообразить свой стол и побаловать близких чем-то новеньким.
В первую очередь, мы бы хотели поделиться с вами вкусным и полезным рецептом салата с рыбой. Хорош он тем, что в нем можно использовать как запеченную в духовке рыбу, например, филе морского языка (кубики), которое продается в «Мании» по цене 24.90 ш/2 уп. по 500гр., так и рыбу холодного копчения, например, скумбрию 4.90 ш/100гр., филе сельди 3.90ш/100гр или лосось-бейби 10.90 ш/100гр, нильский окунь 11.90/100гр
Ингредиенты:
Салатный микс 200 гр
Рыба на ваш вкус 150 гр
2 отварных яйца
2 средних отварных картошки
Соль
Перец
Соус «Винегрет» (оливковое масло + лимонный сок + горчица).
Приготовление:
Тщательно промыть под проточной водой салат, дать ему подсохнуть на бумажном полотенце.
Порвать салат руками.
Вареную охлажденную картошку почистить и порезать кубиком.
Рыбу порезать на небольшие кусочки.
Выложить на тарелку слоями: салатный микс, картошку, рыбу, яйца.
Залить сверху соусом.
Для добавления особой "изюминки" салату, можно его посыпать тертым сыром пармезан Ретнато (Италия) 7.50 ш/100 гр. Подайте к нему охлажденное белое вино, например, Starling Castle Gewurztraminer (39.90 ш/750 мл) или Харей Иерушалаим (32.90 ш/750 мл). А если вы выберете калифорнийское вино, изготовленное в известной долине Напа, Beringer Mine&Wine (42.90 ш/750 мл), то получите В ПОДАРОК на десерт шоколадные конфеты Trueffle ABK.
Для любителей азиатской кухни, чрезвычайно богатой на рыбные блюда, предлагаем попробовать приготовить в домашних условиях самый вкусный и известный тайский суп том ям.
Ингредиенты:
Куриный или грибной бульон 1,5 литра
Креветки тигровые с головой 32.90 ш/500 гр.
Лемонграсс 2 стебля
Зеленый лук 5-6 перышек
Свежий имбирь 30 гр.
Сахар 5 гр.
Пол луковицы
Сок лайма 7 ст. ложек
Грибы вешенки 4 шт.
1 помидор
Чили паста 4 чайные ложки (по желанию)
Кокосовое молоко 12 ст. ложек
Соль (по вкусу)
Не смотря на всю свою изысканность и сложный состав, готовится том ям очень просто. Главное, собрать все ингредиенты – а далее процесс идет как по маслу.
Приготовление:
Все овощи крупно нарезать.
Лемонграсс сначала необходимо размять руками, а затем нарезать кусками по 5 см в длину.
Вешенки порезать полосками.
Зелёный лук - длиной по 3 см.
Креветки разморозить, сполоснуть прохладной водой.
Залить бульон в кастрюлю и довести до кипения.
В кипящий бульон кладем имбирь и лемонграсс.
Через минуту добавляем репчатый лук, сахарный песок и вешенки.
Ещё через минуту - чили пасту, помидор, кокосовое молоко, лаймовый сок.
Креветки добавляем в последнюю очередь, буквально за минуту до снятия кастрюли с огня.
Закрываем крышку и даем супу постоять в течение трёх минут (креветки дойдут за это время)
Суп готов! Перед подачей можно украсить его зеленым луком.
А на горячее вот вам рецепт жареной корюшки от Или Антеби – автора популярного блога «Вкусный Израиль»:
«Сегодня я хочу поделиться с вами не просто рецептом, а очень приятным ощущением. Благодаря таким простым, казалось бы, продуктам из «Мааданей Мания», как: сыр, корюшка, баночка томатов и бутылочка пива - мой ужин был по-настоящему волшебным.
Ингредиенты:
Корюшка свежемороженая 12.90 ш/500 гр.
Помидоры в томатном соусе Vita
Грузинский сыр (можно вместо него греческий сыр Манури)
Мука
Растительное масло «Слобода» 17.90 ш/2 бутылки по 1 л.
1 корень петрушки
Лимон
Приготовление:
Рыбу разморозить и переложить на бумажное полотенце, чтобы рыба перед жаркой была как можно суше. Потом хорошенько обвалять ее в муке и сразу же обжарить во фритюре.
На тарелку выложить пару целых помидорок из банки и полить их томатным соком. Рядом положить жареную рыбу.
Подавать можно с кусочками жареного грузинского сыра или сыра Манури. Также, я запекла пару кусочков питы, предварительно помазав их оливковым маслом и посыпав на них орегано. Не забудьте рядом положить свежий лимон и обязательно бутылочку холодного пива.
Для любителей этого пенного напитка Мания предлагает по ценам со скидкой: Жигули Барное/Бархатное/нефильтрованное 19.90 ш/3 бут., немецкое Beck’s 15.90 ш/2 бут., чешское Gambrinus 16.90/ ш/2 бут. или Kozel 14.90 ш/2 бут.
Ну, и куда же без десерта! Кулинарный блогер Иля Антеби поделилась с нами рецептом своего невероятно вкусного и легкого в приготовлении печенья с персиковым вареньем Vita.
Ингредиенты:
100 гр. сливочного масла
50 гр. сахара
3 ложки молока
150 гр. муки
1/2 ложечки разрыхлителя
Варенье Vita в ассортименте 29.90 ш/2 банки
Сахарная пудра
Приготовление:
Готовим песочное тесто. Все ингредиенты надо смешать в однородную массу. Муку и разрыхлитель добавить в последнюю очередь. Месить руками или в миксере. Готовое тесто положить в холодильник минимум на пол часа.
Тесто раскатать толщиной 3 мм. Я советую раскатать не все тесто сразу, а 2/3. Потом обрезки смешать с оставшимся тестом и опять раскатать. Так тесто будет свежее, и не будет перебора муки.
При помощи круглой формочки вырезать кружки. Уложить их на противень с бумагой. Потом, при помощи той же формочки, вырезать такое же количество кружков. Но в этих кружках нужно также вырезать серединку (при помощи формочки меньшего размера).
Выпекать на 170 градусов 10-12 мин. Тесто готовится быстро и лучше не доводить его до коричневатого цвета.
Печенье остудить. На круглые целые кружки (на внутреннюю часть, та, что была лицом на противне), положить по ложечке варенья. Сверху накрыть кружком с дырочкой. Подождать, пока печенья склеятся, посыпать их сахарной пудрой и переложить в герметичную коробку. Можно и сразу подавать на стол. Приятного аппетита!».
В качестве дижестива, можно побаловать себя персиковым ликером Peachtree (74.90 ш/700 мл) или вишневым ликером Heering (89.90 ш/500 мл) или черносмородиновой наливкой Бабуни (27.90 ш/750 мл).