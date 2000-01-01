10.03 13:11 MIGnews.com

Вкусные рецепты для "рыбного дня" от «Маадней Мании»

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Как часто вы едите рыбу? Помните, полвека назад доктора рекомендовали устраивать хотя бы один рыбный день в неделю? А сегодня диетологи настаивают, как минимум, на двух. И не удивительно, ведь морепродукты – это источник высококачественного белка, Омега-3, витаминов группы В, да и просто вкусная и питательная еда.«Маадней Мания» предлагает рецепты, которые помогут вам разнообразить свой стол и побаловать близких чем-то новеньким.В первую очередь, мы бы хотели поделиться с вами вкусным и полезным рецептом салата с рыбой. Хорош он тем, что в нем можно использовать как запеченную в духовке рыбу, например,, которое продается в «Мании» по цене, так и рыбу холодного копчения, например,Ингредиенты:Салатный микс 200 грРыба на ваш вкус 150 гр2 отварных яйца2 средних отварных картошкиСольПерецСоус «Винегрет» (оливковое масло + лимонный сок + горчица).Приготовление:Тщательно промыть под проточной водой салат, дать ему подсохнуть на бумажном полотенце.Порвать салат руками.Вареную охлажденную картошку почистить и порезать кубиком.Рыбу порезать на небольшие кусочки.Выложить на тарелку слоями: салатный микс, картошку, рыбу, яйца.Залить сверху соусом.Для добавления особой "изюминки" салату, можно его посыпать тертым сыромПодайте к нему охлажденное белое вино, например,, то получите В ПОДАРОК на десертДля любителей азиатской кухни, чрезвычайно богатой на рыбные блюда, предлагаем попробовать приготовить в домашних условиях самый вкусный и известный тайскийИнгредиенты:Куриный или грибной бульон 1,5 литраЛемонграсс 2 стебляЗеленый лук 5-6 перышекСвежий имбирь 30 гр.Сахар 5 гр.Пол луковицыСок лайма 7 ст. ложекГрибы вешенки 4 шт.1 помидорЧили паста 4 чайные ложки (по желанию)Кокосовое молоко 12 ст. ложекСоль (по вкусу)Не смотря на всю свою изысканность и сложный состав, готовится том ям очень просто. Главное, собрать все ингредиенты – а далее процесс идет как по маслу.Приготовление:Все овощи крупно нарезать.Лемонграсс сначала необходимо размять руками, а затем нарезать кусками по 5 см в длину.Вешенки порезать полосками.Зелёный лук - длиной по 3 см.Креветки разморозить, сполоснуть прохладной водой.Залить бульон в кастрюлю и довести до кипения.В кипящий бульон кладем имбирь и лемонграсс.Через минуту добавляем репчатый лук, сахарный песок и вешенки.Ещё через минуту - чили пасту, помидор, кокосовое молоко, лаймовый сок.Креветки добавляем в последнюю очередь, буквально за минуту до снятия кастрюли с огня.Закрываем крышку и даем супу постоять в течение трёх минут (креветки дойдут за это время)Суп готов! Перед подачей можно украсить его зеленым луком.А на горячее вот вам рецептот Или Антеби – автора популярного блога «Вкусный Израиль»:«Сегодня я хочу поделиться с вами не просто рецептом, а очень приятным ощущением. Благодаря таким простым, казалось бы, продуктам из «Мааданей Мания», как: сыр, корюшка, баночка томатов и бутылочка пива - мой ужин был по-настоящему волшебным.Ингредиенты:Помидоры в томатном соусе VitaГрузинский сыр (можно вместо него греческий сыр Манури)Мука1 корень петрушкиЛимонПриготовление:Рыбу разморозить и переложить на бумажное полотенце, чтобы рыба перед жаркой была как можно суше. Потом хорошенько обвалять ее в муке и сразу же обжарить во фритюре.На тарелку выложить пару целых помидорок из банки и полить их томатным соком. Рядом положить жареную рыбу.Подавать можно с кусочками жареного грузинского сыра или сыра Манури. Также, я запекла пару кусочков питы, предварительно помазав их оливковым маслом и посыпав на них орегано. Не забудьте рядом положить свежий лимон и обязательно бутылочку холодного пива.Для любителей этого пенного напитка Мания предлагает по ценам со скидкой:Ну, и куда же без десерта! Кулинарный блогер Иля Антеби поделилась с нами рецептом своего невероятно вкусного и легкого в приготовлении печенья с персиковым вареньем Vita.Ингредиенты:100 гр. сливочного масла50 гр. сахара3 ложки молока150 гр. муки1/2 ложечки разрыхлителяСахарная пудраПриготовление:Готовим песочное тесто. Все ингредиенты надо смешать в однородную массу. Муку и разрыхлитель добавить в последнюю очередь. Месить руками или в миксере. Готовое тесто положить в холодильник минимум на пол часа.Тесто раскатать толщиной 3 мм. Я советую раскатать не все тесто сразу, а 2/3. Потом обрезки смешать с оставшимся тестом и опять раскатать. Так тесто будет свежее, и не будет перебора муки.При помощи круглой формочки вырезать кружки. Уложить их на противень с бумагой. Потом, при помощи той же формочки, вырезать такое же количество кружков. Но в этих кружках нужно также вырезать серединку (при помощи формочки меньшего размера).Выпекать на 170 градусов 10-12 мин. Тесто готовится быстро и лучше не доводить его до коричневатого цвета.Печенье остудить. На круглые целые кружки (на внутреннюю часть, та, что была лицом на противне), положить по ложечке варенья. Сверху накрыть кружком с дырочкой. Подождать, пока печенья склеятся, посыпать их сахарной пудрой и переложить в герметичную коробку. Можно и сразу подавать на стол. Приятного аппетита!».В качестве дижестива, можно побаловать себя