Цирковой Карнавал в Израиле: новая цирковая программа
Цирковой карнавал прибывает в Израиль: энергичное, комедийное международное шоу. Ограниченное количество показов в марте и апреле
В честь праздника Пурим в Израиль приезжает новое международное карнавальное цирковое шоу, которое будет представлено в цирке "Флорентин" с 07.03 по 18.04.
Это очень яркое, красочное, мультикультурное, ритмичное и зрелищное представление. Это головокружительное путешествие в мир фантазий. Воздушная гимнастика, смелые вело-прыжки и трюки, которые держат зрителей в напряжении.
В этом невероятном шоу принимает участие всемирно известный испанский клоун, который впервые прибудет в Израиль, - Tito Alberto Valls Medina (Тито Альберто Валлас Медина). Он покажет вам новые увлекательные комические номера.
А также знаменитые Gamo Brothers (братья Гамо) из Эфиопии, которым всего 16 лет, и которые приедут прямо из тура по Соединенным Штатам. Они получили серебряную медаль на израильском цирковом фестивале 2017 года
Новое шоу цирка «Флорентин» - это красочный многонациональный карнавал, который проходит в великолепном цирковом шатре - шапито с участием артистов цирка, танцоров и акробатов со всего мира: Испании, Германии, Беларуси, Украины, Эфиопии и Франции. Большинство экстремальных номеров выполняется на большой высоте без страховки!
Представления пройдут в цирковом шатре, в зеленом деревенском комплексе в Рамат ха-Шароне.
Парковка бесплатная!
Для удобства и удовольствия публики в цирковом дворике есть несколько палаток, где можно приобрести "цирковые" лакомства.
Продолжительность представления с антрактом - 90 минут.
Билеты стоят от 69-109 шек.
Есть специальные предложения для профсоюзов.
Подробности и бронирование: 03-6483811 или по ссылке.
*Прикрепленные фотографии разрешены к бесплатной публикации. Кредит фотографа в названии файла. Также приложена ссылка на видео представления.
Как вы, наверняка, знаете, цирк «Флорентин» в уже 19 лет работает в современном стиле без животных. Его уникальность в разнообразии представлений, тщательно разработанных с сильной командой артистов цирка международного уровня, лауреатов премий в своей области.
Цирк «Флорентин» стирает границы и создает уникальный яркий контента для всех возрастов!
Будем рады предоставить любую необходимую информацию по тел: 054-4940000.