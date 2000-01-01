10.03 13:41 MIGnews.com

Начался русско-арабский общественный проект для женщин

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Американское посольство в Израиле выступило спонсором необычного социального проекта, участницами которого стали арабоязычные и русскоязычные израильтянки. В каждой группе по 15-18 участниц. Проект завершится конференцией, которая пройдет в Кнессете, где участницы представят финальный проект: идея инициативы, цель которой представить социальную проблему и ее решение через борьбу со стереотипами о отношению к каждой из общин, борьбу с дискриминацией и насилием против женщин.Программа обучения ориентирована на женщин, желающих развить свои лидерские навыки, приобрести знания в области общественной деятельности и организации проектов, но, в первую очередь, занятия нацелены на знакомство и сближение между двумя общинами. Занятия направлены также на то, чтобы женщины приобрели теоретические и практические навыки для продвижения своих прав и решения общественных проблем таких, как дискриминация женщин, гендерного насилия и другие.Организаторы проекта –основываются на целом ряде социологических исследований последнего времени, из которых следует, что разница в менталитетах различных групп женщин в Израиле не так велика, как это может показаться на первый взгляд и, что женская составляющая мировоззрения превалирует над разобщенностью политических взглядов.Директор НКО Мораштену,считает, что несмотря на то что курс является пробной попыткой объединить в проекте арабских и «русских» женщин в работе над решением общей социальной проблемы – положения женщины в обществе, его ждет большой успех: «мы ожидаем что социальные и политические противоречия отойдут на второй план, когда участницы поближе узнают друг друга, и когда речь зайдет о таких темах, как статус женщины, ее права в обществе, образование детей. Мы уверены, что живущие настолько близко друг от друга «русские» и арабские израильтянки смогут найти множество точек соприкосновения. Мы верим в то, что именно таким знакомством, и именно при помощи женщин можно добиться взаимопонимания между двумя важнейшими группами израильского общества».Фото - пресс-служба Мораштейну