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Начался русско-арабский общественный проект для женщин | Фото: пресс-служба Мораштейну10.03 13:41   MIGnews.com

Начался русско-арабский общественный проект для женщин

Американское посольство в Израиле выступило спонсором необычного социального проекта, участницами которого стали арабоязычные и русскоязычные израильтянки. В каждой группе по 15-18 участниц. Проект завершится конференцией, которая пройдет в Кнессете, где участницы представят финальный проект: идея инициативы, цель которой представить социальную проблему и ее решение через борьбу со стереотипами о отношению к каждой из общин, борьбу с дискриминацией и насилием против женщин.

Начался русско-арабский общественный проект для женщин | Фото: пресс-служба Мораштейну

Программа обучения ориентирована на женщин, желающих развить свои лидерские навыки, приобрести знания в области общественной деятельности и организации проектов, но, в первую очередь, занятия нацелены на знакомство и сближение между двумя общинами. Занятия направлены также на то, чтобы женщины приобрели теоретические и практические навыки для продвижения своих прав и решения общественных проблем таких, как дискриминация женщин, гендерного насилия и другие. Кстати, арабский и русский сектор, к сожалению, схожи высокими показателями случаев насилия против женщин.

Начался русско-арабский общественный проект для женщин | Фото: пресс-служба Мораштейну

Организаторы проекта – НКО Мораштейну основываются на целом ряде социологических исследований последнего времени, из которых следует, что разница в менталитетах различных групп женщин в Израиле не так велика, как это может показаться на первый взгляд и, что женская составляющая мировоззрения превалирует над разобщенностью политических взглядов. В рамках курса участницы учатся, как продвигать социальные кампании, как продвигать свои идеи через медиа, как строить социальный активизм и находить бюджеты под свои социальные инициативы.


Директор НКО Мораштену, Др. Юлия Землинская считает, что несмотря на то что курс является пробной попыткой объединить в проекте арабских и «русских» женщин в работе над решением общей социальной проблемы – положения женщины в обществе, его ждет большой успех: «мы ожидаем что социальные и политические противоречия отойдут на второй план, когда участницы поближе узнают друг друга, и когда речь зайдет о таких темах, как статус женщины, ее права в обществе, образование детей. Мы уверены, что живущие настолько близко друг от друга «русские» и арабские израильтянки смогут найти множество точек соприкосновения. Мы верим в то, что именно таким знакомством, и именно при помощи женщин можно добиться взаимопонимания между двумя важнейшими группами израильского общества».
Начался русско-арабский общественный проект для женщин | Фото: пресс-служба Мораштейну


Фото - пресс-служба Мораштейну


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