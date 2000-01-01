10.03 18:21 MIGnews.com
В Ирландии отменили парад в честь Дня Святого Патрика
В Ирландии из-за вспышки коронавируса решили отменить традиционные парады в честь Дня Святого Патрика.
Городской совет Белфаста из-за угрозы распространения коронавируса принял решение отменить массовые мероприятия. Об этом сообщает BBC
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Ранее ирландский премьер-министр Лео Варадкар объявил об отмене всех парадов и фестивалей на территории Ирландской Республики.
Вопрос проведения других ранее запланированных массовых мероприятий в Северной Ирландии находятся на рассмотрении.
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