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В Ирландии отменили парад в честь Дня Святого Патрика 10.03 18:21   MIGnews.com

В Ирландии отменили парад в честь Дня Святого Патрика

В Ирландии из-за вспышки коронавируса решили отменить традиционные парады в честь Дня Святого Патрика.

Городской совет Белфаста из-за угрозы распространения коронавируса принял решение отменить массовые мероприятия. Об этом сообщает BBC.

Ранее ирландский премьер-министр Лео Варадкар объявил об отмене всех парадов и фестивалей на территории Ирландской Республики.

Вопрос проведения других ранее запланированных массовых мероприятий в Северной Ирландии находятся на рассмотрении.


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