10.03 09:20 MIGnews.com

"Антисемитское" мороженое "взорвало" Россию

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Российской хладокомбинат "Славица" в очередной раз привлек к себе международное внимание своей продукцией – на этот раз мороженым с ароматом чернослива и шоколада "Бедный еврей", которое поступило в продажу в конце февраля.Название нового мороженого оправдывает и упаковка, на которой изображен флаг Государства Израиль."Бедный еврей" практически сразу вызвал бурную реакцию общественности. Высказал свое возмущение и председатель еврейской общины Набережных Челнов Леонид Штейнберг."Я попросил своих коллег, чтобы мне привезли образец этого мороженого. Я его завтра увижу и спрошу у производителя: "Вы что, приехали в Набережные Челны, чтобы разваливать у нас толерантность?" О чем они думают вообще? Если хотите, чтобы не было бедных евреев, тогда дайте денег, чтобы бедных евреев не было! Да где они вообще видели бедных евреев?" — сказал он изданию "Бизнес.Online", назвав решение компании "эпатажной выходкой".Примечательно, что в Федерации еврейских общин России инцидент комментировать отказались. "Радио Свободе" в пресс-службе организации заявили, что "не желают выражать общее мнение по этому поводу".В "Славице" от комментариев тоже отказываются. На просьбу представителей портала НГС прокомментировать выпуск нового мороженого финансовый директор компании рассмеялась.Однако, как известно, хорошо смеется тот, кто смеется последним. Городская прокуратура Набережных Челнов уже начала проверку по факту законности использование названия и государственной атрибутики Израиля на упаковке "Бедного еврея". Ее результаты будут обнародованы на следующей неделе.Внимание СМИ "Славица" привлекает уже не впервые. В ассортименте компании уже представлены такие "хиты", как мороженое в шоколаде "Обамка" и рожок с банановым ароматом "Хохол".