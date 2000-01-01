Открылся первый в мире супермаркет с отделом без пластика

По данным издания, более 700 продуктов будут доступны без пластиковой упаковки в отделе, который открыт в новом пилотном магазине сети супермаркетов Ekoplaza, включая мясо, рис, соусы, молочные продукты, шоколад, крупы, фрукты и овощи.
К концу 2018 года планируют открыть подобные отделы в 74 филиалах по всей стране, уточняет издание.
В новом отделе будут проходить тестирование новые упаковочные биоматериалы, которые можно использовать для компоста, а также представлены традиционные материалы, включая стекло, металл и картон.
Отметим, что все товары маркированы специальным брендом Plastic Free Mark, чтобы помочь покупателям легко идентифицировать продукты, которые полностью свободны от пластика.
По словам представителей компании A Plastic Planet, введение первого в мире безпластикового отдела стало "ориентиром" для глобальной борьбы с загрязнением пластмассой.