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Открылся первый в мире супермаркет с отделом без пластика | Фото:11.03 04:29   MIGnews.com

Открылся первый в мире супермаркет с отделом без пластика

В столице Нидерландов Амстердаме появился первый в мире супермаркет с отделом без пластика.

Об этом в субботу, 10 марта сообщает The Independent.

По данным издания, более 700 продуктов будут доступны без пластиковой упаковки в отделе, который открыт в новом пилотном магазине сети супермаркетов Ekoplaza, включая мясо, рис, соусы, молочные продукты, шоколад, крупы, фрукты и овощи.

К концу 2018 года планируют открыть подобные отделы в 74 филиалах по всей стране, уточняет издание.

В новом отделе будут проходить тестирование новые упаковочные биоматериалы, которые можно использовать для компоста, а также представлены традиционные материалы, включая стекло, металл и картон.

Отметим, что все товары маркированы специальным брендом Plastic Free Mark, чтобы помочь покупателям легко идентифицировать продукты, которые полностью свободны от пластика.

По словам представителей компании A Plastic Planet, введение первого в мире безпластикового отдела стало "ориентиром" для глобальной борьбы с загрязнением пластмассой.
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