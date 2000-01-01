Кейтлин Дженнер получила израильскую награду

Звезде американского реалити-ТВ 69-летняя Кейтлин Дженнер, три года назад сменившей пол, на этой неделе была вручена почетная награда за отстаивание прав сексуальных меньшинств Champion of Israel and LGBTQ Rights.
По данным издания, церемонии присутствовали лидеры еврейских общин Нью-Йорка, представители руководства Израиля и США.
Организатором церемонии является раввин Шмули Ботеах. Отметим, что эта шестая по счету церемония, как и предыдущие пять, проводится с целью демонстрации признательности тем, кто "уважает права человека и защищает ценности демократического Израиля".
В этом году награды также достались таким небезызвестным личностям, как бывший пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, министр финансов США Стив Мнучин и представительница Израиля на конкурсе "Мисс Вселенная" Адар Гандельсман.
В ходе своего выступления Дженнер сказала: "Подлинно оценить характер страны можно по тому, как она относится к меньшинствам. Для всего Ближнего Востока и для всего мира Израиль является маяком надежды".