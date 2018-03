10.03 17:45 MIGnews.com

Кейтлин Дженнер получила израильскую награду

Звезде американского реалити-ТВ 69-летняя Кейтлин Дженнер, три года назад сменившей пол, на этой неделе была вручена почетная награда за отстаивание прав сексуальных меньшинств Champion of Israel and LGBTQ Rights.Об этом в субботу, 10 марта сообщает Times of Israel По данным издания, церемонии присутствовали лидеры еврейских общин Нью-Йорка, представители руководства Израиля и США.Организатором церемонии является раввин Шмули Ботеах. Отметим, что эта шестая по счету церемония, как и предыдущие пять, проводится с целью демонстрации признательности тем, кто "уважает права человека и защищает ценности демократического Израиля".В этом году награды также достались таким небезызвестным личностям, как бывший пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, министр финансов США Стив Мнучин и представительница Израиля на конкурсе "Мисс Вселенная" Адар Гандельсман.В ходе своего выступления Дженнер сказала: "Подлинно оценить характер страны можно по тому, как она относится к меньшинствам. Для всего Ближнего Востока и для всего мира Израиль является маяком надежды".