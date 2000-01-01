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11.03 03:28   MIGnews.com

Пингвины нашли в Антарктиде камеру и сделали селфи

Несколько императорских пингвинов обнаружили камеру, оставленную членом научной экспедиции. Птиц заинтересовала находка, поэтому они взялись рассматривать ее и случайно записали несколько селфи-кадров.

Ролик опубликован в субботу, 10 марта на YouTube-канале Australian Antarctic Program.

Птицы наткнулись на камеру рядом с антарктической станцией Моусон, неподалеку от своего лежбища. Оставленный исследователем Эдди Голтом аппарат заинтересовал пингвинов, и они подошли поближе, чтобы его рассмотреть.

При этом любопытная парочка камеру уронила, но не растерялась и продолжила рассматривать устройство, наклоняя головы в разные стороны, словно позируя для селфи.

Отметим, что за сутки видео набрало почти 100 тыс. просмотров.

По словам ученных, такой интерес животных к технике - не редкость, так как пингвины по своей природе чрезвычайно любопытны.
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