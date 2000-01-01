11.03 03:28 MIGnews.com

Пингвины нашли в Антарктиде камеру и сделали селфи

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Несколько императорских пингвинов обнаружили камеру, оставленную членом научной экспедиции. Птиц заинтересовала находка, поэтому они взялись рассматривать ее и случайно записали несколько селфи-кадров.Ролик опубликован в субботу, 10 марта на YouTube-канале Australian Antarctic Program.Птицы наткнулись на камеру рядом с антарктической станцией Моусон, неподалеку от своего лежбища. Оставленный исследователем Эдди Голтом аппарат заинтересовал пингвинов, и они подошли поближе, чтобы его рассмотреть.При этом любопытная парочка камеру уронила, но не растерялась и продолжила рассматривать устройство, наклоняя головы в разные стороны, словно позируя для селфи.Отметим, что за сутки видео набрало почти 100 тыс. просмотров.По словам ученных, такой интерес животных к технике - не редкость, так как пингвины по своей природе чрезвычайно любопытны.