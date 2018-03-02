11.03 01:29 MIGnews.com

В Африке нашли "Ким Кардашьян" с полутораметровыми бедрами

Публикация от EUDOXIE YAO OFFICIEL🔵 (@eudoxie_yao_2) Мар 7, 2018 в 9:18 PST

Публикация от EUDOXIE YAO OFFICIEL🔵 (@eudoxie_yao_2) Мар 2, 2018 в 9:52 PST

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Кот-дивуарская модель Эудокси Яо прославилась в Сети своими пышными формами. А похвалиться (или хотя бы выделиться из толпы) ей есть чем: объем бедер "африканской Кардашьян" составляет, ни много ни мало, 1,5 метра. При этом манекенщица утверждает, что ее внешность является природной и она никогда не прибегала к пластике."У меня никогда не было пластической хирургии. Никогда, никогда, никогда в жизни. Я всегда была такой", - цитирует издание The Daily Mail Эудокси.Свой возраст манекенщица не называет, также как и не знает размер одежды: надевает самые облегающие джинсы и топики, а слишком скромную, на ее взгляд, одежду, "совершенствует" ножницами.Эудокси утверждает, что каждый ее выход на улицу сравним с жизнью "селебретиз" - все останавливаются, чтобы получше ее рассмотреть, многие просят о селфи. Сама себя женщина считает "ультрасексуальной".Что касается ее кумира, то им она считает звезду реалити-шоу Ким Кардашьян. Внешние параметры двух дам сравнивать сложно, однако по количеству выкладываемых селфи они явно могут соперничать.