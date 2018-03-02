В Африке нашли "Ким Кардашьян" с полутораметровыми бедрами
Кот-дивуарская модель Эудокси Яо прославилась в Сети своими пышными формами. А похвалиться (или хотя бы выделиться из толпы) ей есть чем: объем бедер "африканской Кардашьян" составляет, ни много ни мало, 1,5 метра. При этом манекенщица утверждает, что ее внешность является природной и она никогда не прибегала к пластике.
"У меня никогда не было пластической хирургии. Никогда, никогда, никогда в жизни. Я всегда была такой", - цитирует издание The Daily Mail Эудокси.
Свой возраст манекенщица не называет, также как и не знает размер одежды: надевает самые облегающие джинсы и топики, а слишком скромную, на ее взгляд, одежду, "совершенствует" ножницами.
Эудокси утверждает, что каждый ее выход на улицу сравним с жизнью "селебретиз" - все останавливаются, чтобы получше ее рассмотреть, многие просят о селфи. Сама себя женщина считает "ультрасексуальной".