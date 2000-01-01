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Представлен гимн Чемпионата мира по футболу-2018 | Фото: Melissa Rose/Flickr11.03 00:18   MIGnews.com

Представлен гимн Чемпионата мира по футболу-2018

Официальным гимном чемпионата мира по футболу, который в этом году принимает Россия, станет танцевальная поп-композиция Colors 28-летнего американского певца гаитянского происхождения Джейсона Деруло.

Студийную запись песни музыкант выложил на своем канале YouTube 8 марта, несмотря на то, что официальная премьера песни состоится на неделю позже - 16 марта.



Эту композицию на Деруло исполнит на открытии турнира, которое состоится 14 июня на московском стадионе "Лужники" перед матчем Россия – Саудовская Аравия.
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