10.03 23:24 MIGnews.com
Лионель Месси опять стал отцом
В семье форварда "Барселоны" и капитана футбольной сборной Аргентины Лионеля Месси очередное пополнение – в ночь на 10 марта его супруга Антонелла Рокуццо родила ему сына. Ребенка назвали Чиро.
В связи с радостным событием спортсмен пропустил матч 28-го тура чемпионата Испании против, в котором его клуб должен сразиться против "Малаги". Его заменил центральный защитник Йерри Мина.
Стоит отметить, что пара уже воспитывает двоих детей – 2-летнего Матео и 5-летнего Тьяго.
О беременности Антонелла сообщила в октябре, разместив в Instagram семейный снимок с подписью "семья из 5 человек".
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