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Лионель Месси опять стал отцом

Familia de 5❤️❤️❤️❤️❤️ #blessed👦🏻👦🏻👦🏻 Публикация от AntoRoccuzzo88 (@antoroccuzzo88) Окт 15, 2017 в 7:02 PDT

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В семье форварда "Барселоны" и капитана футбольной сборной Аргентины Лионеля Месси очередное пополнение – в ночь на 10 марта его супруга Антонелла Рокуццо родила ему сына. Ребенка назвали Чиро.В связи с радостным событием спортсмен пропустил матч 28-го тура чемпионата Испании против, в котором его клуб должен сразиться против "Малаги". Его заменил центральный защитник Йерри Мина.Стоит отметить, что пара уже воспитывает двоих детей – 2-летнего Матео и 5-летнего Тьяго.О беременности Антонелла сообщила в октябре, разместив в Instagram семейный снимок с подписью "семья из 5 человек".