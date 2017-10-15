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Лионель Месси опять стал отцом | Фото: @antoroccuzzo88/Instagram10.03 23:24   MIGnews.com

Лионель Месси опять стал отцом

В семье форварда "Барселоны" и капитана футбольной сборной Аргентины Лионеля Месси очередное пополнение – в ночь на 10 марта его супруга Антонелла Рокуццо родила ему сына. Ребенка назвали Чиро.

В связи с радостным событием спортсмен пропустил матч 28-го тура чемпионата Испании против, в котором его клуб должен сразиться против "Малаги". Его заменил центральный защитник Йерри Мина.

Стоит отметить, что пара уже воспитывает двоих детей – 2-летнего Матео и 5-летнего Тьяго.

Familia de 5❤️❤️❤️❤️❤️ #blessed👦🏻👦🏻👦🏻

Публикация от AntoRoccuzzo88 (@antoroccuzzo88)


О беременности Антонелла сообщила в октябре, разместив в Instagram семейный снимок с подписью "семья из 5 человек".
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