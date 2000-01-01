10.03 13:46 MIGnews.com

"Фауда" и "Шабабниким" - лучшие сериалы Израиля

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Израильские киноакадемики отметили самые важные достижения в кино- и телеиндустрии страны за прошедший год, отметив самых выдающихся наградами Академии кино и телевидения Израиля. Церемония награждения состоялась в пятницу, 9 марта.Триумфатором вечера стал сериал "Фауда", собравший 11 наград. Драма телесети Yes о палестино-израильском конфликте и работе разведслужб Еврейского государства "Фауда" победила в номинациях "Лучшая драма", "Лучшая режиссура" и "Лучший сценарий", а играющий главную роль и приложивший руку к созданию самого сериала Лиор Раз стал лучшим актером (в драматическом сериале). К сожалению, актер был в это время в Нью-Йорке и не смог получить награду лично.Кроме того, "Фауда" стал лучшим за подбор актеров, кинематографию, монтаж и спецэффекты.В то же время сериал HOT о своенравной ортодоксальной молодежи "Шабабниким" признали лучшей комедией. Также отметили ее сценарий и режиссуру (в категории "комедия"). Ури Лайзеровичу вручили награду как лучшему актеру комедийного сериала.Награду в номинации "Лучшая драматическая актриса" пришлось разделить на двоих – ее получили Бат Хен Сабаг за роль в "Метумтемет" ("Чокнутая") и Маги Азарзар, сыгравшая в "Бетулот" ("Русалки"). Награду в аналогичной номинации за драму Азарзар получила все-таки единолично – за роль в "Вики ве-ани" ("Вики и я").Созданная в прошлом году национальная телерадиокомпания "Кан" также получила первые награды – адаптация британского шоу The Chaser стала лучшим игровым шоу, а передача о послевоенных путешествиях израильских солдат - лучшим документальным сериалом.Кроме того, журналистка Илана Даян была отмечена за свой внос в индустрию за работу в передаче "Увда".