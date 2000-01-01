Памелу Андерсон без штанов подловили папарацци

Папарацци запечатлели Памелу Андерсон, когда она направлялась в посольство Эквадора в Лондоне к основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу, с которым ей приписывают роман.
Памела выглядела немного странно: она была одета в черный гольф, который едва ли прикрывал ее интимное место, и колготки, которые немного просвечивались, а сверху на плечи она накинула пальто песочного цвета. Явно модель забыла надеть штаны или юбку.
В руке она несла небольшую черную сумку на металлической цепочке. Выглядела Андерсон веселой, и встреча с фотографами ее совсем не смутила, пишет ТСН.