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фото с соцсети11.03 04:13   MIGnews.com

Памелу Андерсон без штанов подловили папарацци

Папарацци запечатлели Памелу Андерсон, когда она направлялась в посольство Эквадора в Лондоне к основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу, с которым ей приписывают роман.

Памела выглядела немного странно: она была одета в черный гольф, который едва ли прикрывал ее интимное место, и колготки, которые немного просвечивались, а сверху на плечи она накинула пальто песочного цвета. Явно модель забыла надеть штаны или юбку.

В руке она несла небольшую черную сумку на металлической цепочке. Выглядела Андерсон веселой, и встреча с фотографами ее совсем не смутила, пишет ТСН.
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