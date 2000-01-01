СМИ: Арнольд Шварценеггер подумывает стать сенатором
Звезда боевиков и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер рассматривает возможность баллотироваться в сенат США, как сообщает Politico.
"Несколько политических деятелей из Республиканской партии в Калифорнии" сообщили Politico, что Шварценеггер рассматривает вопрос о баллотировании в 2018 году на пост сенатора-демократа Дайаны Файнштейн. На данный момент неясно, будет ли Фейнштейн, которой исполнится 85 лет в 2018 году, требовать переизбрания, хотя в прошлом месяце The San Francisco Chronicle сообщала, что она разослала приглашения на сбор средств 18 марта под названием "Фейнштейн в сенат 2018 года".
Представитель Шварценеггера Дэниел Кетчелл не отрицал возможности того, что бывший чемпион по бодибилдингу будет баллотироваться в Сенат, пишет Politico.
Кампания в Сенате обеспечит звезде "Терминатора" большую сцену, чтобы продолжить свою вражду с президентом США Дональдом Трампом.