11.03 01:29 MIGnews.com

Названо благоприятное время, чтобы забеременеть

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Ученые сделали невероятное открытие, а также рассказали, когда самое благоприятное время забеременеть. Причем все это зависит только от мужчин, а точнее от активности сперматозоидов.Результаты оказались шокирующими не только для общественности, но и для ученых.По мнению специалистов, которые долгое время проводили множество экспериментов на данную тему, самым благоприятным временем для беременности является ранняя весна. Специалисты утверждают, что именно ранней весной у мужчин улучшается качество спермы и таким образом повышается шанс забеременеть. Такой процесс специалисты связывают с тем, что увеличивается день и это влияет на мужскую сперму.Интересным фактом стало то, что в странах, где день не удлиняется, к примеру в Финляндии, такого не случается. В этой стране, чтобы забеременеть, используют специальные лампы, которыми прогревают сперму. Ученые так же установили, что плодородных сперматозоидов должно быть 50%-30%, а если это число понижено, то мужчинам рекомендуют бросить курить, употреблять алкоголь и рекомендуют заняться.