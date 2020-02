10.02 10:54 MIGnews.com

Брэд Питт при вручении Оскара заговорил об импичменте

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Актер Брэд Питт в ходе церемонии вручения премии "Оскар" упомянул о несостоявшемся импичменте президента США Дональда Трампа.После того, как Питт получил награду в номинации "Лучший актер второго плана" за роль в фильме Квентина Тарантино "Однажды... в Голливуде" (Once Upon a Time in Hollywood), он сказал, что ему предоставили на выступление 45 секунд, "что на 45 секунд больше, чем Сенат предоставил Джону Болтону в процессе импичмента президента Трампа", пишет NYDailynews После церемонии актер в ходе беседы с журналистами отметил, что был сильно разочарован событиями прошедшей недели. Он полагает, что нельзя игнорировать факт, "когда искусство выигрывать сомнительными, хотя и не запрещенными приемами, одерживает верх над правильными вещами".