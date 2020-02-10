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Брэд Питт при вручении Оскара заговорил об импичменте 10.02 10:54   MIGnews.com

Брэд Питт при вручении Оскара заговорил об импичменте

Актер Брэд Питт в ходе церемонии вручения премии "Оскар" упомянул о несостоявшемся импичменте президента США Дональда Трампа.

После того, как Питт получил награду в номинации "Лучший актер второго плана" за роль в фильме Квентина Тарантино "Однажды... в Голливуде" (Once Upon a Time in Hollywood), он сказал, что ему предоставили на выступление 45 секунд, "что на 45 секунд больше, чем Сенат предоставил Джону Болтону в процессе импичмента президента Трампа", пишет NYDailynews.

После церемонии актер в ходе беседы с журналистами отметил, что был сильно разочарован событиями прошедшей недели. Он полагает, что нельзя игнорировать факт, "когда искусство выигрывать сомнительными, хотя и не запрещенными приемами, одерживает верх над правильными вещами".


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