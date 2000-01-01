11.02 01:06 MIGnews.com

В Беларуси сняли фильм о детстве героя Киану Ривза

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Организаторы проходящего в Минске фестиваля мобильного кино VOKA Smartfilm создали короткометражный фильм о детстве главного героя одноименной кинофраншизы Джона Уика.В третьей части фильма герой Киану Ривза заявил о своем белорусском происхождении и что его настоящее имя Джордани Йованович.Короткометражка знакомит с малой родиной Уика - создатели фильма рассказали о его детстве, прошедшем в небольшом селе Подгорье, где его "растили всей деревней"."Шустрый был, без дела не сидел. То в автобусе на скорости гоняет, то дьявола изгоняет, то вампиров ловит", - вспоминает дедушка Уика. По словам родственников, герой Киану Ривза попал в США вместе с усыновившими его цыганами.Создатели короткометражки утверждают, что гордятся жить на родине Джона Уика, и надеются, что их ролик увидит Киану Ривз.