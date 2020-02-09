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Элтон Джон удостоен Оскара за песню из Рокетмена 10.02 19:06   MIGnews.com

Элтон Джон удостоен Оскара за песню из Рокетмена

Британский певец и композитор Элтон Джон был удостоен "Оскара" в категории "Лучшая песня" в ходе 92-й по счету церемонии вручения наград Американской академии киноискусств.

Элтону Джону была вручена награда за песню I'm Gonna Love Me Again, прозвучавшую в фильме "Рокетмен" (Rocketman), пишет Forbes.

За статуэтку в этой номинации также поборолись песни из мультфильмов "История игрушек 4" (Toy Story 4), "Холодное сердце 2" (Frozen II) и из кинолент "Прорыв" (Breakthrough) и "Гарриет" (Harriet).


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