10.02 19:06 MIGnews.com
Элтон Джон удостоен Оскара за песню из Рокетмена
Британский певец и композитор Элтон Джон был удостоен "Оскара" в категории "Лучшая песня" в ходе 92-й по счету церемонии вручения наград Американской академии киноискусств.
Элтону Джону была вручена награда за песню I'm Gonna Love Me Again, прозвучавшую в фильме "Рокетмен" (Rocketman), пишет Forbes
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За статуэтку в этой номинации также поборолись песни из мультфильмов "История игрушек 4" (Toy Story 4), "Холодное сердце 2" (Frozen II) и из кинолент "Прорыв" (Breakthrough) и "Гарриет" (Harriet).
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