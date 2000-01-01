10.02 17:25 MIGnews.com

Комика атаковали за извинения перед жертвами Холокоста

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Неонацисты накинулись с критикой на популярного немецкого комика за то, что тот извинился перед жертвой Холокоста за военные преступления его отца.Аце Шредер обратился к выжившей в Освенциме Еве Шепези в популярном ток-шоу Маркуса Ланца, передает RND.В частности, он со слезами на глазах рассказал, как отец, призванный в нацистскую армию в 1941 году, "совершил ужасные поступки в качестве солдата". Позже нацист рассказал своему сыну о жертвах. Он умер девять лет назад в возрасте 87 лет.Правые экстремисты начали издеваться нал Шредером в социальных сетях. Среди менее оскорбительных эпитетов, которые они использовали, были "психически бессильная крыса" и "отвратительный раб системы".Тем не менее поклонники немца аплодировали его спонтанным извинениям и рассказе об Освенциме. Шредер даже предположил, что его отец "вероятно тоже извинился, если бы сидел в студии".