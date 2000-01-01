Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Комика загнобили за извинения перед жертвами Холокоста | Фото:10.02 17:25   MIGnews.com

Комика атаковали за извинения перед жертвами Холокоста

Неонацисты накинулись с критикой на популярного немецкого комика за то, что тот извинился перед жертвой Холокоста за военные преступления его отца.

Аце Шредер обратился к выжившей в Освенциме Еве Шепези в популярном ток-шоу Маркуса Ланца, передает RND.

В частности, он со слезами на глазах рассказал, как отец, призванный в нацистскую армию в 1941 году, "совершил ужасные поступки в качестве солдата". Позже нацист рассказал своему сыну о жертвах. Он умер девять лет назад в возрасте 87 лет.

Правые экстремисты начали издеваться нал Шредером в социальных сетях. Среди менее оскорбительных эпитетов, которые они использовали, были "психически бессильная крыса" и "отвратительный раб системы".

Тем не менее поклонники немца аплодировали его спонтанным извинениям и рассказе об Освенциме. Шредер даже предположил, что его отец "вероятно тоже извинился, если бы сидел в студии".


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:30
Лайнер коронавируса: уже 136 случаев заражения
18:23
В Южной Корее мать "пообщалась" с умершей дочерью
18:11
СМИ: мать Иссахар отчитали за "неблагодарность" Нетаниягу
17:04
В Ираке снова усилились протесты
16:43
Египетская делегация прибыла в Газу
16:22
США готовят встречу Нетаниягу и наследного принца Саудии
16:01
Гринблатт пристыдил Совбез за бездействие вокруг Израиля
15:40
Место Башара Асада не в Дамаске, а на скамье подсудимых
15:19
Снятый компанией Обамы фильм получил Оскар
14:58
Оскар 2020: Паразиты - Лучший фильм года
14:25
Иран рвется в космос
14:17
Женское обрезание: Десятки тысяч признают беженцами
14:06
Лайнер коронавируса: на борту - израильтянка с подозрением
13:52
Видео: Израиль запускает в серийное производство новые БТР
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus