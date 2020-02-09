10.02 11:52 MIGnews.com
Рене Зеллвегер получила Оскар за Лучшую женскую роль
Премии "Оскар" в номинации "Лучшая женская роль" удостоена Рене Зеллвегер за роль в фильме "Джуди".
Зеллвегер обошла Шарлиз Терон, снявшуюся в фильме "Скандал", Скарлетт Йоханссон - "Брачная история", Синтию Эриво - "Гарриет", Сиршу Ронан - "Маленькие женщины", пишет NYPost
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92-я церемония вручения золотых статуэток прошла в калифорнийском Голливуде в зале знаменитого Dolby Theatre. О результатах сообщается на странице Американской академии киноискусств в Twitter
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