11.02 06:27 MIGnews.com

Советник Трампа подарил 10 млн долларов библиотеке Израиля

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Миллиардер Стивен Шварцман, который является экономическим советником президента США Дональда Трампа, пожертвовал Национальной библиотеке Израиля 10 миллионов долларов, сообщает The Times of Israel.Отметим, это первое крупное пожертвование филантропа в Израиле.По данным издания, подарок Шварцмана, генерального директора частной акционерной компании Blackstone, будет передан на создание образовательного центра его имени на базе Иерусалимской библиотеки.В центре создадут многоцелевое пространство для занятий, лекций и выступлений аудитории на 100 человек. Три больших зала будут включать использование современных технологий и инфраструктуру связи.По словам Шварцмана, в новом помещении различные группы могу чувствовать себя коифортно и находить в библиотечной коллекции то, что отражает исторический опыт каждого.Шварцман, который считается обладателем 13 миллиардов долларов, в последние годы сделал крупные пожертвования Йельскому университету, Нью-йоркской публичной библиотеке и Университету Цинхуа в Пекине для программы Scholars Masters's Schwarzman.